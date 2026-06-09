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Kapten Jepang Belum Siap Melawan Belanda di Piala Dunia 2026

Kapten Jepang Belum Siap Melawan Belanda di Piala Dunia 2026
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Petugas kepolisian Meksiko tampak di kawasan alat peraga Piala Dunia 2026 di bandara Mexico City. Foto: Guillermo Arias/AFP

jpnn.com - NASHVILLE - Pelatih Jepang Hajime Moriyasu berharap kapten timnya, Wataru Endo segera pulih dari cedera kaki, menjelang laga melawan Belanda di Grup F Piala Dunia 2026, Senin (15/6) dini hari WIB.

Moriyasu mengatakan Endo masih berjuang untuk pulih.

Endo si gelandang Liverpool itu tidak terlibat dalam sesi latihan penuh di kamp pra-turnamen Jepang beberapa hari lalu di Meksiko.

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Namun, Endo ikut serta dalam latihan lari dan operan bersama rekan-rekan setimnya pada Senin setelah pindah ke markas Piala Dunia mereka di Nashville.

Moriyasu mengatakan Endo masih berpeluang untuk bermain melawan Belanda di Dallas.

"Menurut laporan medis, tidak ada yang mengatakan bahwa ia tidak bisa bermain," kata Moriyasu.

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"Sekarang kami hanya bisa percaya, berdoa, dan menunggu," imbuhnya. (afp/jpnn)

Grup Piala Dunia 2026
A: Meksiko, Afrika Selatan, Korea, Ceko
B: Kanada, Bosnia Herzegovina, Qatar, Swiss
C: Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia
D: Amerika Serikat, Paraguay, Australia, Turki
E: Jerman, Curacao, Pantai Gading, Ekuador
F: Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia
G: Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru
H: Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay
I: Prancis, Senegal, Irak, Norwegia
J: Argentina, Aljazair, Austria, Yordania
K: Portugal, Kongo, Uzbekistan, Kolombia
L: Inggris, Kroasia, Ghana, Panama

Jepang dan Belanda berada di Grup F Piala Dunia 2026, bersama Swedia dan Tunisia. Seru tuh.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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