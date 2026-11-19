jpnn.com - BANDUNG - Kapten Persib Bandung Marc Klok mengatakan timnya siap menyambut bobotoh yang akhirnya kembali ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api, dengan mempersembahkan permainan cantik dan kemenangan.

Persib pada Kamis (19/11) malam ini menjamu tim dari Myanmar Shan United pada lanjutan penyisihan Grup B Shopee Cup.

Laga nanti merupakan pertandingan pertama buat Persib di GBLA setelah dua bulan (enam pertandingan) pindah ke Stadion Si Jalak Harupat.

"Selamat datang kembali (bobotoh) di GBLA. Kami akan membuat show. Semoga bisa bersama-sama merayakan tiga poin, lalu move on ke pertandingan berikutnya," kata Kapten Klok seperti dipetik dari halaman Persib.

Terkait target Persib di Shopee Cup, Klok yang sudah menyumbangkan tiga bintang untuk Persib itu mengatakan para pemain tidak mendapat instruksi untuk membedakan kompetisi yang diikuti.

Klok mengatakan hal yang gila, yakni bahwa tim yang dia pimpin itu memandang semua pertandingan dan kompetisi harus dimenangi dan direbut gelarnya.

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"Kami berada di empat kompetisi, kami ingin memenangi keempatnya. Malam ini kesempatan lain lagi buat kami menuju gelar," tuturnya.

"Siapa pun lawan kami, tim mana, dari negara mana, itu tidak benar-benar penting. Kami hanya fokus kepada Persib," imbuhnya.