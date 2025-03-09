Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho Meminta Maaf

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta dipastikan gagal menjadi juara BRI Super League 2025/2026, meski kompetisi sepak bola tertinggi di Indonesia itu masih menyisakan dua pertandingan lagi.

Kapten Persija Rizky Ridho melalui akun pribadinya di Instagram meminta maaf atas hasil buruk timnya.

"Musim ini masih menyisakan dua laga sisa, tetapi posisi Persija sudah bisa dipastikan berada di posisi ketiga. Posisi di akhir klasemen yang jelas bukan target dan hasil yang kami harapkan. Saya meminta maaf atas hasil ini, terutama kepada pendukung setia kami, The Jakmania," kata Ridho, Selasa.

Permintaan maaf itu dia sampaikan dua hari setelah kekalahan Persija dari Persib Bandung dengan skor 1-2 di Stadion Segiri, Samarinda, yang membuat peluang Macan Kemayoran untuk menjadi kampiun tertutup.

Menurut Ridho, musim ini berjalan tidak mudah untuk Persija yang menargetkan juara.

Pasukan asuhan pelatih Mauricio Souza sempat tampil apik di awal musim, tetapi menurun ketika memasuki tahun 2026.

Pada 2026, dari 17 pertandingan, Persija gagal meraih kemenangan sebanyak tujuh kali, yang terdiri dari empat kekalahan dan tiga kali seri.

Sepanjang periode itu, mereka juga sempat tanpa kemenangan pada tiga laga beruntun, yaitu ketika ditahan imbang Borneo FC dan Dewa United di kandang sendiri, juga saat dikalahkan Bhayangkara Presisi Lampung FC.