Kapten Persija Rizky Ridho Buka Suara soal Penyerangan Persib U-18, Ini Pesannya

jpnn.com - Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho menyampaikan keprihatinannya atas aksi kekerasan dan penyerangan terhadap rombongan EPA Persib Bandung U-18 yang diduga melibatkan oknum suporter.

Pemain kelahiran 21 November 2001 itu menyayangkan tindakan yang menimpa para pemain muda tersebut.

"Sangat menyayangkan tindakan kekerasan yang menimpa pemain EPA Persib Bandung," tulis Ridho.

Menurut Ridho, kekerasan dalam sepak bola tidak seharusnya terjadi, terlebih jika menyasar pemain muda yang sedang meniti karier.

"Tidak ada tempat untuk kekerasan dalam sepak bola, apalagi terhadap pemain muda yang sedang mengejar mimpinya. Stop kekerasan dalam sepak bola!" bunyi pernyataan Ridho.

Kasus penyerangan terhadap rombongan EPA Persib Bandung U-18 kini ditangani Polresta Batang. Satu orang yang diduga terlibat telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Insiden tersebut dilaporkan terjadi di Rest Area KM 360 Batang, Jawa Tengah, pada Minggu (11/10) malam.

Sebelumnya, beredar video di media sosial yang memperlihatkan sejumlah orang diduga melakukan kekerasan dan penyerangan. Beberapa orang dalam video terlihat mengenakan atribut berwarna khas Persija Jakarta. Namun, identitas dan afiliasi mereka tetap perlu dipastikan melalui penyelidikan.