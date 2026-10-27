Kapten Persija Rizky Ridho: Jujur, Rasanya Kurang Enak

jpnn.com - JAKARTA - Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho menyoroti kondisi lapangan Jakarta International Stadium tempat timnya bersusah payah menekuk Persik Kediri pada pekan ke-7 Super League, Senin (26/10) malam WIB.

“Saya mohon maaf kepada Jakmania karena kami tidak bisa menyuguhkan permainan yang menghibur malam ini. Teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana kami berusaha di lapangan dengan kondisi seperti ini," tutur Ridho seperti dipetik dari halaman Persija.

"Kami pun respek kepada Persik Kediri yang memiliki permainan bagus dengan kombinasi satu-dua sentuhan. Namun, dengan kondisi lapangan seperti ini, mereka juga tidak bisa menampilkan permainan terbaiknya."

"Menurut saya, kondisi lapangan seperti ini kurang menunjukkan respek terhadap kedua tim, baik kepada kami sebagai tuan rumah maupun kepada tim tamu yang datang untuk bertanding. Jadi, jujur, rasanya kurang enak,” imbuh Ridho.

Namun, Ridho bersyukur timnya yang menjadi pemenang.

Persija si Macan Kemayoran lebih dahulu tertinggal setelah Imanol Garcia mencetak gol untuk Persik pada menit ke-10.

Pada babak kedua, Persija bangkit dan membalikkan keadaan hanya dalam rentang lima menit.

Denis Kolinger menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-64 melalui sundulan yang menyambut tendangan bebas Rayhan Hannan.