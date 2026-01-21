menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Kapten Persita Singgung Persib, Persija, dan Borneo FC

Kapten Persita Singgung Persib, Persija, dan Borneo FC

Kapten Persita Singgung Persib, Persija, dan Borneo FC
Kapten Persita Tangerang Muhammad Toha. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - TANGERANG - Kapten Persita Tangerang Muhammad Toha bangga dengan hasil yang diraih timnya di putaran pertama Super League musim ini.

Persita finis di urutan ke-5 setelah 17 pekan.

“Sejauh ini penampilan kami berjalan dengan baik di paruh pertama dan mudah-mudahan kami bisa selalu kompak," ujar Toha.

Pemain berusia 28 tahun ini menggambarkan bahwa Persita adalah keluarga baginya.

Dia berharap bisa membawa Persita meraih gelar juara di sepak bola Indonesia atau bermain di kancah Asia.

“Persita bagian hidup saya, keluarga saya dan juga bagian dari perjalanan saya di sepak bola. Target saya pasti ingin yang terbaik, 4 Besar, pasti mau. Kami juga ingin bermain di Asia,” ujar pemain kelahiran Bontang itu.

“Setiap pertandingan adalah final bagi kami. Harapan saya untuk juara ada, tetapi intinya kami harus bekerja keras lebih daripada yang lain," katanya.

Toha pun bicara soal persaingan di Super League musim ini.

Pekan ke-18 bergulir mulai Jumat pekan ini, lihat jadwal dan klasemen Super League di sini.

