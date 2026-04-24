Kapten Timnas Hoki Putri Optimistis Indonesia Lulus ke Asian Games 2026

jpnn.com, JAKARTA - Kapten Tim Nasional Hoki Lapangan Putri Indonesia Nisa Indira optimistis timnya mampu mengamankan tiket menuju Asian Games 2026.

Keyakinan ini muncul setelah skuat Garuda Pertiwi berhasil memetik kemenangan krusial pada laga pembuka babak kualifikasi yang digelar di Jakarta.

"Dengan hasil awal tiga poin (setelah mengalahkan Kazakhstan) tentu menambah kepercayaan diri kami untuk lolos ke Asian Games 2026," kata Nisa Indira saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Nisa bersama rekan-rekannya mengawali perjalanan di Kualifikasi Asian Games 2026 dengan menundukkan Kazakhstan 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung pada Kamis (23/4).

Hasil positif tersebut menjadi modal penting bagi tim Merah Putih untuk melanjutkan persaingan di Grup B menghadapi Sri Lanka dan Singapura. Indonesia kini hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke babak semifinal sekaligus mengamankan tiket tampil pada Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang.

Nisa mengatakan bahwa dirinya bersama rekan-rekan pemain telah mendapatkan arahan dari pelatih agar menjalani setiap pertandingan dengan prinsip seperti berlaga di partai final.

"Karena setiap pertandingan adalah final, kami akan memberikan segala upaya yang kami miliki," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa dalam laga melawan Kazakhstan, sebagian pemain masih merasakan gugup karena itu merupakan pertandingan pertama. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi tim agar dapat tampil lebih maksimal dan meraih hasil terbaik pada laga selanjutnya.