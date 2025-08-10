Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Gabung Sassuolo, Berapa Nilai Transfernya?

jpnn.com, JAKARTA - Jay Idzes resmi bergabung dengan klub promosi Serie A Italia atau Liga Italia Sassuolo.

Kapten Timnas Indonesia itu datang ke Sassuolo setelah dia menghabiskan dua musim bersama Venezia sejak musim 2023/2024.

“Sassuolo Calcio AS mengumumkan perekrutan permanen bek Jay Idzes dari Venezia FC,” tulis dari laman resmi Sassuolo, Sabtu.

Baca Juga: Ada Klub Baru yang Ingin Menggaet Jay Idzes dari Venezia

Selama dua musim, Idzes mencatatkan 66 penampilan untuk klub berjuluk I Leoni Alati tersebut.

Dia mengantarkan Venezia promosi ke kasta tertinggi pada musim pertamanya. Namun, pada musim berikutnya dia gagal membawa timnya bertahan di kasta tertinggi setelah hanya finis di posisi 19 dengan mengoleksi 29 poin dari 38 pertandingan.

Adapun di musim itu Idzes mencetak satu gol dan bermain reguler karena tampil sebanyak 35 kali dengan total 3.128 menit bermain.

“Lahir di Mierlo pada 2 Juni 2000, Idzes adalah pemain sepak bola Indonesia kelahiran Belanda yang berkembang melalui akademi muda PSV Eindhoven. Setelah berlatih di sistem akademi muda Belanda, dia menjalani debut profesionalnya bersama Go Ahead Eagles, di mana ia tampil 93 kali dan mencetak tiga gol dalam tiga musim,” tulis Sassuolo.

Bergabungnya Idzes ke Sassuolo mendapatkan sambutan hangat dari fans di Indonesia.