Kapuspen TNI: Hari Ini Telah Dilaksanakan Penyerahan Jabatan KaBAIS

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah kepada awak media di Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026) (ANTARA/Walda Marison)

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah menyebut Letjen Yudi Abrimantyo menyerahkan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (KaBAIS) setelah menyeruak kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus. 

"Jadi, kami perlu sampaikan di sini, sebagai bentuk pertanggungjawaban hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan KaBAIS," kata Aulia dalam konferensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (25/3).

Namun, jenderal bintang dua itu tidak menjawab saat awak media bertanya soal kemungkinan Letjen Yudi dicopot dari posisi KaBAIS.

"Terima kasih," kata dia.

Sebelumnya, Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) menahan empat terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Puspom TNI bahkan mengungkap empat terduga pelaku penyiraman air keras berasal dari BAIS.

Hal demikian seperti disampaikan Danpuspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto saat menjawab pertanyaan awak media di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (18/3).

"Kami ingin sampaikan empat terduga pelaku ini semua dari satuan Denma BAIS TNI. Jadi, bukan dari satuan mana-mana," kata Yusri, Rabu.

