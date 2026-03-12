KARA Borong Penghargaan IBEICV 2026 Berkat Kepercayaan Konsumen

jpnn.com, JAKARTA - Komitmen dalam menghadirkan produk turunan kelapa berkualitas yang dekat di hati konsumen kembali mengantarkan KARA Indonesia meraih pengakuan bergengsi di tingkat nasional.

Dalam ajang Indonesia Brand Excellence in Customer Value (IBEICV) tahun 2026, sejumlah produk KARA berhasil memborong penghargaan dengan predikat unggulan berdasarkan penilaian langsung dari konsumen di berbagai kota di Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Kemal E Gani selaku Chairman of SWA Media Group.

Seiring meningkatnya ekspektasi pelanggan, keputusan pembelian kini semakin dipengaruhi oleh persepsi nilai dan pengalaman yang diterima. Pelanggan cenderung memilih brand yang mampu memberikan manfaat nyata dan konsisten, serta menghadirkan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup mereka.

Sebagai bentuk apresiasi sekaligus pengukuran terhadap upaya brand dalam menciptakan nilai terbaik bagi pelanggannya, SWA dan Business Digest kembali menyelenggarakan Indonesia Brand Excellence in Customer Value 2026. Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil survei langsung kepada pelanggan dari berbagai brand di 6 kota besar di Indonesia yaitu, Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Makassar.

Pencapaian ini sekaligus menegaskan komitmen KARA dalam merayakan kekayaan kelapa sebagai fondasi warisan kuliner Indonesia yang terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Pada kategori Coconut Cream, dua produk unggulan KARA yaitu KARA dan Sun Kara berhasil meraih predikat Excellent. Penghargaan ini mencerminkan tingginya apresiasi konsumen terhadap kualitas, konsistensi rasa, serta kepraktisan produk yang telah lama menjadi pilihan masyarakat dalam berbagai hidangan tradisional maupun kreasi kuliner modern.

Sementara itu, pada kategori Coconut Cooking Oil, KARA juga meraih penghargaan dengan predikat Excellent, yang menegaskan keberhasilan produk tersebut dalam menghadirkan nilai terbaik bagi konsumen melalui kualitas minyak kelapa yang higienis, sehat, dan terpercaya.



Adapun pada kategori Coconut Water, produk KARA Coco memperoleh predikat Very Good, yang menunjukkan tingginya penerimaan konsumen terhadap kesegaran serta kualitas air kelapa alami yang ditawarkan.



Penghargaan Indonesia Brand Excellence in Customer Value 2026 diberikan kepada merek yang dinilai mampu memberikan nilai terbaik bagi pelanggan berdasarkan evaluasi konsumen terhadap berbagai parameter kualitas produk.

Penilaian ini mencerminkan tingkat kepuasan, kepercayaan, serta persepsi pelanggan terhadap produk yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Survei untuk penghargaan ini melibatkan 5.000 responden di enam kota besar Indonesia, yaitu Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar, dengan metode multistage random sampling untuk menghasilkan data yang representatif mengenai persepsi konsumen.



Corporate Communication Manager Sambu Group Dwianto Arif menuturkan bahwa penghargaan ini memiliki makna penting karena berasal dari penilaian langsung konsumen. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa produk KARA tidak hanya dikenal luas, tetapi juga benar-benar memberikan nilai yang dirasakan oleh masyarakat.