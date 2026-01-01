KARA Hadir di Fi Asia 2026 Untuk Perkenalkan Kebaikan Kelapa Asli Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Food Ingredients Asia (Fi Asia) Indonesia 2026 digelar di Jakarta International Expo (JIExpo) 16-18 September 2026. Acara itu merupakan pameran internasional industri bahan baku makanan dan minuman yang mempertemukan produsen, pemasok, serta pelaku industri untuk memperkenalkan produk, bertukar inspirasi, dan mengembangkan peluang bisnis berskala internasional.

Melalui pameran itu, KARA Indonesia memperkenalkan kebaikan kelapa asli kepada dunia melalui tema Delivering Indonesia's Coconut to the World. Keikutsertaan KARA membawa semangat untuk memperkenalkan lebih luas potensi kelapa Indonesia melalui beragam produk turunan kelapa dan penerapannya dalam makanan maupun minuman.

Corporate Communication Sambu Group, Dwianto Arif Wibowo mengatakan melalui tema ‘Delivering Indonesia's Coconut to the World’, mereka ingin membawa pesan bahwa kelapa Indonesia memiliki potensi yang luas untuk hadir dalam berbagai kreasi makanan dan minuman.

“KARA ingin mempersembahkan kebaikan kelapa asli Indonesia melalui pengalaman kuliner yang relevan, sekaligus memperkenalkan kekayaan cita rasa Indonesia kepada dunia,” kata dia dalam siaran persnya, Rabu (16/9).

Di ajang ini KARA juga mendapatkan kunjungan langsung dari Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, serta Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Andika, Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Dyan Garneta Paramita Sari, dan juga Ketua GAPMMI Adhi S. Lukman.

Para rombongan diperkenalkan berbagai produk turunan kelapa dari KARA, serta menunjukkan kontribusi produk berbasis kelapa Indonesia dalam mendukung pertumbuhan industri pangan nasional.

Salah satu aktivitas utama yang akan dihadirkan adalah sesi live cooking bersama HARRIS Cibinong City Mall Bogor serta tiga hotel yang tergabung dalam BW Hospitality, yaitu BW Suite Belitung, BW Express Jakarta, dan BW Luxury Jambi. Kolaborasi ini menghadirkan perspektif praktisi perhotelan dalam mengeksplorasi penggunaan produk olahan kelapa untuk beragam kebutuhan sajian, termasuk menu hotel berbintang yang dapat menjadi inspirasi bagi ibu rumah tangga.

Sesi live cooking akan menampilkan berbagai kreasi masakan dan minuman, mulai dari sajian tradisional Indonesia hingga kreasi modern dan fusion. Menu yang akan diperkenalkan meliputi bingke, gangan, gulai patin khas Jambi, padamaran, serta opor ayam kuning. Ragam hidangan tersebut memperlihatkan kekayaan kuliner Nusantara sekaligus memberikan inspirasi pemanfaatan produk olahan kelapa dalam sajian keluarga.