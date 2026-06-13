KARA Hadirkan Tropical Flavor Factory di Jakarta Fair 2026

jpnn.com, JAKARTA - KARA menyapa masyarakat melalui keikutsertaannya dalam Pekan Raya Jakarta (Jakarta Fair) 2026 pada 11 Juni – 12 Juli 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta. Mengusung konsep booth “Tropical Flavor Factory”, KARA menghadirkan pengalaman kuliner tropis yang mengangkat kekayaan rasa kelapa sebagai bagian dari inspirasi sajian khas Indonesia.



Pengunjung dapat datang dan berjumpa denggan KARA, dengan booth yang dirancang sebagai ruang interaktif untuk mengenal, mencoba, serta menikmati berbagai kreasi kuliner berbahan baku kelapa.



Melalui kegiatan ini, KARA tidak hanya memperkenalkan beragam produk turunan kelapanya, tetapi juga mengangkat narasi besar #KARAborasi Lintas Generasi.

Kampanye ini menempatkan kelapa sebagai bagian penting dari warisan kuliner Indonesia yang terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dari dapur para ibu, resep keluarga, cerita daerah, hingga kreasi anak muda masa kini, KARA ingin menunjukkan bahwa produk berbasis kelapa tetap relevan dalam berbagai sajian tradisional maupun modern.



Dalam booth Kara, setiap pengunjung dapat menikmati beragam aktivitas menarik, mulai dari experiential booth, promo bundling produk KARA, hingga promo potongan harga khusus selama acara berlangsung.

Konsep ini dirancang untuk memberi pengalaman langsung kepada konsumen dalam mengenal fleksibilitas produk KARA sebagai bahan dasar berbagai kreasi kuliner. Pengunjung juga dapat mencicipi sajian khas berbahan KARA, seperti es krim rasa kelapa, es krim cokelat, serta minuman es teler yang menghadirkan cita rasa tropis khas Nusantara.



Sales and Marketing Director PT KARA Santan Pertama Andiyanto Lie menyebutkan bagi mereka kelapa bukan sekadar bahan makanan, tetapi bagian dari identitas rasa Indonesia.

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"Melalui konsep Tropical Flavor Factory dan kampanye #KARAborasi Lintas Generasi, kami ingin mengajak Gen Z, milenial, para ibu, pelaku UMKM, dan keluarga Indonesia untuk bersama-sama merayakan warisan kuliner kelapa. Kami percaya bahwa tradisi dapat terus hidup ketika terus dikreasikan, dibagikan, dan dinikmati oleh generasi berikutnya,” ujar Andiyanto Lie.



Keikutsertaan KARA dalam Jakarta Fair 2026 menjadi momentum penting untuk makin mendekatkan brand dengan konsumen lintas usia karena selama beberapa generasi, KARA telah menjadi bagian dari dapur keluarga Indonesia, hadir dalam momen harian, acara keluarga, hingga hidangan rumahan yang penuh kenangan.

Kini, melalui semangat #KARAborasi, KARA mengajak generasi masa kini untuk melanjutkan estafet rasa tersebut dengan cara yang lebih kreatif dan inspiratif.



Partisipasi KARA di Jakarta Fair 2026 juga menjadi bentuk dukungan terhadap perkembangan kuliner Indonesia, termasuk pelaku UMKM yang memanfaatkan produk berbasis kelapa dalam inovasi makanannya. Dengan menghubungkan cerita keluarga, kekayaan daerah, dan kreativitas generasi muda, KARA ingin terus menjaga agar warisan kelapa Indonesia tetap hidup di setiap hidangan.



KARA mengundang seluruh pengunjung Jakarta Fair 2026 untuk hadir dan merasakan langsung pengalaman “Tropical Flavor Factory” di Open Space Booth No. 17 pada 11–12 Juli 2026. Bersama KARA, mari merayakan rasa, tradisi, dan kebanggaan kuliner kelapa Indonesia lintas generasi. (cuy/jpnn)