jpnn.com, JAKARTA - KARA mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin pasar santan kelapa instan di Indonesia dengan meraih penghargaan Indonesia Best Brand Award (IBBA) 2026.

Penghargaan yang diterima secara resmi pada 24 November 2026 bertempat di Hotel Shangri-La Jakarta ini diraih KARA setelah sukses mempertahankan prestasinya selama enam tahun berturut-turut pada ajang yang sama. Atas prestasi ini KARA mendapat predikat platinum untuk Indonesia Best Brand Award.

Pencapaian ini menjadi bukti nyata atas kepercayaan dan loyalitas konsumen Indonesia terhadap kualitas produk KARA.

Penilaian IBBA didasarkan pada survei konsumen oleh SWA Media Group bersama lembaga riset MARS. Dalam pelaksanaan sebelumnya, MARS melakukan wawancara tatap muka dari rumah ke rumah di tujuh kota besar, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan Banjarmasin.

Pada edisi 2025, survei melibatkan lebih dari 5.000 responden individu dan rumah tangga. Penilaiannya mencakup iklan dan merek yang pertama kali diingat konsumen (Top of Mind Advertising dan Top of Mind Brand), pangsa merek (Brand Share), kepuasan konsumen (Satisfaction), serta Gain Index.

Predikat Platinum bukanlah penghargaan biasa. Gelar ini hanya diberikan kepada merek yang mampu mempertahankan performa unggulan secara konsisten selama enam tahun berturut-turut. Di tengah ketatnya persaingan produk olahan kelapa, capaian ini membuktikan bahwa KARA tetap menjadi pilihan utama di dapur keluarga Indonesia.

Keberhasilan KARA mempertahankan standar tersebut menjadi bukti empiris atas tingginya tingkat kepercayaan, kepuasan, serta loyalitas konsumen Indonesia terhadap kualitas produk KARA.

Menanggapi pencapaian gemilang ini, Corporate Communication Manager Sambu Group, Dwianto Arif Wibowo, menegaskan bahwa keberhasilan KARA bukanlah hasil kerja satu pihak semata, melainkan buah dari kolaborasi harmonis di seluruh rantai pasok dan ekosistem kelapa nasional yang saling bersinergi.