Karakter Minions Meriahkan Magical Christmas Lippo Mall Nusantara

jpnn.com, JAKARTA - Lippo Mall Nusantara, salah satu mal yang dikelola oleh operator mal terbesar di Indonesia PT Lippo Malls Indonesia (LMI), menghadirkan karakter Minions sebagai bagian dari rangkaian kegiatan libur Natal dan Tahun Baru yang penuh kemeriahan, kehangatan, dan kegembiraan.

Mengusung tema “Magical Christmas”, rangkaian acara ini berlangsung mulai 13 Desember 2025 hingga 11 Januari 2026.

Untuk pertama kalinya di Indonesia, karakter Minions, Bob bersama boneka kesayangannya, Tim akan hadir langsung menyapa para penggemarnya melalui kegiatan Meet & Greet “Bob and Tim Holiday”.

Baca Juga: Styles Asikfest Belanja Asik dan Inspiratif di Lippo Mall Nusantara

Aktivitas ini digelar setiap akhir pekan, yaitu setiap hari Sabtu dan Minggu, mulai 13 Desember hingga akhir periode program, pada pukul 15.30 dan 17.00 WIB di Main Atrium, Ground Floor Lippo Mall Nusantara.

Kehadiran Bob dan Tim sebagai karakter global yang universal dan dicintai lintas usia diharapkan dapat menjadi hiburan keluarga yang berkesan, menghadirkan pengalaman interaktif yang menyenangkan sekaligus melengkapi suasana liburan Natal dan Tahun Baru bagi seluruh pengunjung.

Penampilan ikonik mereka yang berwarna kuning dengan dominan warna biru menjadikannya sosok yang sangat fotogenik, sementara karakter Bob bersama boneka kesayangannya, Tim, semakin menambah daya tarik sebagai figur yang menggemaskan dan dekat dengan anak-anak.

Sebagai puncak kegiatan, Lippo Mall Nusantara menggelar Minions Run pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2026 dimulai pukul 05.00 WIB dengan mengajak peserta menikmati rute fun run sejauh 5 kilometer yang akan dipenuhi elemen visual khas Bob & Tim.

Peserta akan mengenakan race pack bertema Minions dan disambut berbagai aktivitas seru seperti spot foto, art installation Bob & Tim, snowing area, dan shopping Minions merch & toys yang menambah keseruan. Di garis finish, peserta akan memperoleh medali eksklusif Minions Run sebagai kenang kenangan.