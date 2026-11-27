jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat (NTB) menggagalkan upaya penyelundupan tiga ekor primata yang diduga merupakan satwa dilindungi melalui Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat.

Kepala Karantina NTB Ina Soelistyani mengatakan tiga primata itu berupa dua ekor siamang dan satu ekor owa Jawa yang dibawa menggunakan kendaraan pribadi dari Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali, menuju Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

"Setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut, petugas kami memastikan ketiga primata tersebut tidak dilengkapi dokumen karantina dari daerah asal," ucapnya dalam keterangan di Mataram, Jumat.

Ina menuturkan aksi menggagalkan penyelundupan primata itu dilakukan saat pengawasan rutin kendaraan dan barang bawaan penumpang yang turun dari kapal sekitar pukul 18.15 WITA pada 24 November 2026.

Karantina NTB telah mengamankan ketiga satwa beserta pemilik dan kendaraan yang digunakan dalam proses pengiriman primata tersebut guna penanganan lebih lanjut.

Menurut Ina, pihaknya telah berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) NTB untuk melakukan pemeriksaan fisik dan identifikasi terhadap tiga ekor primata tersebut.

Hasil pemeriksaan BKSDA NTB memastikan bahwa ketiga primata itu merupakan satwa dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.106 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

"Kami telah menyerahkan ketiga satwa primata tanpa dokumen tersebut kepada BKSDA NTB. Langkah itu dilakukan sebagai penanganan dan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Ina.