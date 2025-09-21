Karantina Sumsel Ekspor 19,7 Ton Kolang-Kaling ke Thailand

jpnn.com, PALEMBANG - Sebanyak 19,7 ton kolang-kaling dari Sumatera Selatan akan diekspor ke Thailand di Pelabuhan Boom Baru, Palembang.

"Karantina melakukan pemeriksaan dokumen dan fisik, sesuai dengan persyaratan negara tujuan," ungkap Kepala Karantina Sumsel Sri Endah Ekandari, Minggu (20/9/2025).

Menurut Endah, sertifikat fitosanitari (Phytosanitary Certificate) yang dikeluarkan Karantina Sumsel menjadi jaminan bahwa komoditas tersebut telah memenuhi persyaratan kesehatan karantina, juga keamanan pangan.

"Sertifikasi karantina juga menjaga agar komoditas tidak ditolak ketika sampai di negara tujuan, jadi jaminan mutu produk Indonesia di pasar global," ungkap Sri.

Selain itu menurutnya, ekspor kolang-kaling perdana melalui Pelabuhan Boom Baru tersebut juga diharapkan memperkuat peran Sumatera Selatan sebagai pintu gerbang perdagangan internasional.

Karantina Sumsel akan terus bersinergi dengan semua pihak untuk mendukung kelancaran ekspor berbagai komoditas hewan, ikan, tumbuhan dan produk turunannya dari Sumatera Selatan.

"Dengan kerja sama seluruh pihak. Kami berharap makin banyak produk dari Sumatera Selatan yang dapat bersaing di pasar internasional," kata Sri. (mcr35/jpnn)