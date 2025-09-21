Karantina Sumsel Ekspor 19,7 Ton Kolang-Kaling ke Thailand
jpnn.com, PALEMBANG - Sebanyak 19,7 ton kolang-kaling dari Sumatera Selatan akan diekspor ke Thailand di Pelabuhan Boom Baru, Palembang.
"Karantina melakukan pemeriksaan dokumen dan fisik, sesuai dengan persyaratan negara tujuan," ungkap Kepala Karantina Sumsel Sri Endah Ekandari, Minggu (20/9/2025).
Menurut Endah, sertifikat fitosanitari (Phytosanitary Certificate) yang dikeluarkan Karantina Sumsel menjadi jaminan bahwa komoditas tersebut telah memenuhi persyaratan kesehatan karantina, juga keamanan pangan.
"Sertifikasi karantina juga menjaga agar komoditas tidak ditolak ketika sampai di negara tujuan, jadi jaminan mutu produk Indonesia di pasar global," ungkap Sri.
Selain itu menurutnya, ekspor kolang-kaling perdana melalui Pelabuhan Boom Baru tersebut juga diharapkan memperkuat peran Sumatera Selatan sebagai pintu gerbang perdagangan internasional.
Karantina Sumsel akan terus bersinergi dengan semua pihak untuk mendukung kelancaran ekspor berbagai komoditas hewan, ikan, tumbuhan dan produk turunannya dari Sumatera Selatan.
"Dengan kerja sama seluruh pihak. Kami berharap makin banyak produk dari Sumatera Selatan yang dapat bersaing di pasar internasional," kata Sri. (mcr35/jpnn)
Karantina Sumsel mensertifikasi 19,7 ton kolang-kaling asal Sumsel ke Thailand. Simak selengkapnya!
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Cuci Hati
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tegas, Bea Cukai Tindak 4,4 Juta Batang Rokok Ilegal di Sebuah Gudang Ruko di Palembang
- Bea Cukai Sebut Kebumen Berpotensi Jadi Pusat Produksi Kerajinan Serat Alam Unggulan
- BBW Books di Palembang Resmi Dibuka, Sediakan 1 Juta Buku Baru
- Bea Cukai Cilacap Dukung Ekspor Perdana 6 Kontainer Kerajinan Serat Alam Kebumen ke AS
- Pertamina Dukung UMKM Kebumen Ekspor Perdana Keranjang Serat Alam ke Amerika Serikat
- 2 Hari Hilang di Sungai Musi, Akmal Ditemukan dalam Keadaan Meninggal Dunia