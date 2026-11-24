Karantina Sumsel Musnahkan 104 Barang Bawaan Penumpang dari Malaysia & Singapura, Ada Dendeng Babi
jpnn.com - PALEMBANG - Balai Karantina Sumatera Selatan memusnahkan sebanyak 104 barang bawaan penumpang penerbangan internasional dari Malaysia dan Singapura.
Barang-barang tersebut terdiri dari buah-buahan hingga produk olahan hewan yang tidak memenuhi persyaratan karantina.
Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah komoditas yang berpotensi menjadi media pembawa hama dan penyakit, yakni dendeng babi, ceker bebek, olahan daging babi, produk ayam, serta berbagai jenis buah-buahan.
Temuan tersebut terungkap melalui pemeriksaan X-ray yang dilakukan petugas Karantina Sumsel bersama Bea Cukai di terminal kedatangan internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.
Berdasarkan catatan Karantina Sumsel, sebanyak 104 media pembawa itu merupakan hasil penahanan selama periode 1 Juni hingga 31 Oktober 2026.
Barang-barang tersebut ditahan lantaran tidak dilengkapi dokumen kesehatan yang dipersyaratkan dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Seluruh barang hasil penahanan kemudian dimusnahkan di halaman Kantor Karantina Sumatera Selatan.
Kepala Karantina Sumatera Selatan Sri Endah Ekandari mengatakan pengawasan terhadap barang bawaan penumpang dari luar negeri perlu diperketat, terutama setelah kembali beroperasinya penerbangan internasional di Bandara SMB II Palembang.
Seluruh barang hasil penahanan kemudian dimusnahkan di halaman Kantor Karantina Sumatera Selatan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- KPK Periksa Kakanwil DJBC Jateng-DIY dan 2 Pejabat Bea Cukai
- Lewat Kegiatan Ini, Bea Cukai-Pemda Bersinergi Ajak Masyarakat Perangi Rokok Ilegal
- Operasi Sarang Narkoba, Polda Jateng-Bea Cukai Ungkap 247 Kasus, Amankan 346 Tersangka
- Bea Cukai Malang Dampingi Pelaku Usaha, Dorong Kepatuhan dan Optimalisasi Penerimaan
- Bea Cukai Sisir Toko hingga Ekspedisi, Telusuri Peredaran Rokok Ilegal
- Sambangi Toko dan Jasa Ekspedisi, Bea Cukai Malang Amankan Rokok Ilegal Sebanyak Ini