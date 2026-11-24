jpnn.com - PALEMBANG - Balai Karantina Sumatera Selatan memusnahkan sebanyak 104 barang bawaan penumpang penerbangan internasional dari Malaysia dan Singapura.

Barang-barang tersebut terdiri dari buah-buahan hingga produk olahan hewan yang tidak memenuhi persyaratan karantina.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah komoditas yang berpotensi menjadi media pembawa hama dan penyakit, yakni dendeng babi, ceker bebek, olahan daging babi, produk ayam, serta berbagai jenis buah-buahan.

Temuan tersebut terungkap melalui pemeriksaan X-ray yang dilakukan petugas Karantina Sumsel bersama Bea Cukai di terminal kedatangan internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

Berdasarkan catatan Karantina Sumsel, sebanyak 104 media pembawa itu merupakan hasil penahanan selama periode 1 Juni hingga 31 Oktober 2026.

Barang-barang tersebut ditahan lantaran tidak dilengkapi dokumen kesehatan yang dipersyaratkan dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina sebagaimana ketentuan yang berlaku.

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Seluruh barang hasil penahanan kemudian dimusnahkan di halaman Kantor Karantina Sumatera Selatan.

Kepala Karantina Sumatera Selatan Sri Endah Ekandari mengatakan pengawasan terhadap barang bawaan penumpang dari luar negeri perlu diperketat, terutama setelah kembali beroperasinya penerbangan internasional di Bandara SMB II Palembang.