Karantina Sumsel Sertifikasi Kopi Robusta Pagaralam untuk Ekspor ke Australia
jpnn.com, PALEMBANG - Kopi robusta Pagaralam kembali memperkuat posisinya di pasar internasional dengan menembus pasar Sydney, Australia.
Sebanyak 8,8 ton kopi diberangkatkan setelah mendapatkan jaminan kesehatan tumbuhan dari Karantina Sumatera Selatan guna mendapatkan standar kualitas dan keamanan nabati global terpenuhi.
Kepala Karantina Sumatera Selatan Sri Endah Ekandari menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan dan pengujian laboratorium menunjukkan kopi robusta Pagaralam tersebut dinyatakan bebas dari Trogoderma spp.
“Karantina Sumsel memastikan setiap komoditas ekspor memenuhi persyaratan teknis negara tujuan. Jaminan kesehatan ini penting untuk menjaga kepercayaan pasar internasional terhadap produk Indonesia,” sampai Endah, Kamis (29/1/2026).
Kata Endah, ekspor kopi ini juga mencerminkan potensi besar daerah Pagaralam sebagai sentra penghasil kopi berkualitas.
Dukungan pengawasan karantina yang ketat sejak sebelum pengiriman menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan komoditas agar dapat diterima di pasar global.
"Melalui ekspor kopi robusta ke Australia ini, Karantina Sumsel berkomitmen terus mendukung pelaku usaha dan petani dalam memperluas akses pasar internasional. Diharapkan keberhasilan ini dapat mendorong peningkatan nilai tambah, kesejahteraan petani kopi, serta kontribusi positif terhadap perekonomian daerah Sumatera Selatan," kata Endah. (mcr35/jpnn)
Sebanyak 8,8 ton kopi robusta asal Pagaralam akan diekspor ke Sydney Australia. Kopi tersebut sudah mendapatkan sertifikat phytosanitary.
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Cuci Hati
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Wanita di Sumsel Dibunuh-Dibakar, Polisi Tangkap 3 Orang
- Dunia Hari Ini: Nelayan Ilegal Asal Indonesia Terekam CCTV di Sebuah Pulau Australia
- Dunia Hari Ini: Puluhan Pantai di Australia Tutup karena Serangan Hiu
- Ogan Komering Ulu Dilanda Banjir dan Longsor, Pemda Perpanjang Status Siaga Darurat
- Pemprov Sumsel Perketat Pengawasan Seusai Jalan Khusus Batubara Mulai Beroperasi
- Komunitas Muslim Indonesia Siap Bangun Gedung Dakwah di Australia