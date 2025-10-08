Karhutla: 2 Hektare Lahan di Jejawi OKI Terbakar

jpnn.com - Peristiwa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kembali terjadi di wilayah Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan (Sumsel) pada Selasa (7/10/2025) malam.

Sekitar dua hektare lahan di sekitar ruas Tol Palembang–Kayuagung kilometer 355 terbakar.

“Secara visual, kebakaran yang terjadi pada malam hari diperkirakan melanda area sekitar dua hektare,” kata Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Ferdian Kristanto, Rabu (8/10/2025).

Saat ini tim Manggala Agni dari Daops Banyuasin dan OKI sudah diterjunkan ke lokasi guna memadamkan api dan mencegah asap mengganggu arus lalu lintas di jalan tol.

Namun, petugas di lapangan sempat mengalami kesulitan menuju titik kebakaran karena kondisi akses yang berbahaya dan arah angin yang berubah.

“Asap sempat berpindah arah mengikuti angin, dan tim cukup kesulitan menjangkau lokasi utama api,” kata Ferdian.

Lebih lanjut Ferdian mengatakan bahwa setelah melakukan pemadaman sejak malam hingga pagi hari, tim berhasil mengendalikan kebakaran sehingga tidak meluas ke area lain.

“Seluruh lahan yang terbakar telah dipastikan padam pada pagi hari. Penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan,” terang Ferdian. (mcr35/jpnn)