Karhutla belum Padam, Manggala Agni Masih Berjibaku Padamkan Api 7 Titik Sumsel

jpnn.com - PALEMBANG - Kebakaran hutan dan lahan di sejumah wilayah Sumatera Selatan masih belum padam dan menjadi ancaman serius.

Tim Manggala Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan wilayah Sumatra masih berjibaku melakukan pemadaman api pada tujuh titik, yakni di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Muara Enim, dan Musi Banyuasin (Muba).

Kepala Balai Dalkarhut Wilayah Sumatra Ferdian Krisnanto mengungkapkan proses pemadaman di sebagian besar lokasi yang terbakar sudah memasuki hari keempat hingga kelima.

"Operasi pemadaman Manggala Agni di wilayah Sumatera Selatan masih berlangsung di sejumlah titik. Personel terus dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan pengendalian agar api tidak meluas," ungkap Ferdian, Jumat (14/8).

Kabupaten OKI menjadi daerah dengan jumlah titik penanganan terbanyak. Tim Manggala Agni saat ini masih berjibaku memadamkan kebakaran yang telah memasuki hari keempat di Desa Jungkal, Kecamatan Pampangan.

Selain itu, pemadaman juga dilakukan di Desa Tulung Selapan Ilir, Kecamatan Tulung Selapan, serta Desa Tanjung Beringin dan Desa Kota Bumi di Kecamatan Tanjung Lubuk.

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"Kebakaran juga masih terjadi di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kayuagung yang telah memasuki hari keempat penanganan," ujar Ferdian.

Sementara itu di Kabupaten Muara Enim, operasi pemadaman di Desa Teluk Limau, Kecamatan Gelumbang, sudah memasuki hari ketiga. Adapun di Kabupaten Musi Banyuasin, Tim Manggala Agni masih melakukan pemadaman di Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lencir. Pemadaman telah berlangsung empat hari.