Karhutla Dekati Rusunawa, Manggala Agni Kerahkan Dua Tim ke Kertapati

jpnn.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali terjadi di wilayah Kertapati Palembang, tepatnya di belakang Rusunawa Desa Karya Jaya, Selasa (11/8/2026) sore.

Kondisi tersebut menjadi perhatian petugas karena titik api berada tidak jauh dari permukiman warga dan sejumlah fasilitas umum.

Manggala Agni Daops XIV/Banyuasin pun mengerahkan dua tim untuk melakukan pemadaman sekaligus mencegah api meluas ke kawasan penduduk.

Kepala Regu Daops Manggala Agni XIV/Banyuasin Rahmad Hadi Wijaya menerangkan, pihaknya menerima informasi kebakaran dari warga. Begitu mendapat laporan, petugas langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan penanganan.

"Kami mendapat informasi dari warga bahwa telah terjadi kebakaran lahan di belakang Rusunawa di Kertapati. Pemadaman di lokasi dekat perumahan warga menjadi prioritas kami," terang Rahmad, Rabu (12/8/2026.

Pemadaman darat dimulai sekitar pukul 16.30 WIB dengan melibatkan personel Manggala Agni bersama BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Petugas menghadapi sejumlah kendala, terutama kondisi angin yang cukup kencang dan minimnya sumber air di sekitar lokasi.

"Kebakaran ini cukup luas dikarenakan embusan angin cukup kencang. Kemudian di beberapa titik memang kesulitan air. Airnya terbatas," kata Rahmad.

Di tengah keterbatasan tersebut, dukungan warga turut membantu proses pemadaman. Masyarakat memberikan informasi mengenai lokasi sumber air hingga jalur yang dapat dijangkau petugas untuk menuju titik api.