Karhutla di Lahan Kertapati Palembang Berhasil Dipadamkan
jpnn.com, PALEMBANG - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali terjadi di Kota Palembang. Kali ini, api membakar sekitar 1 hektare lahan di Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, Senin (10/8/2026).
Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto mengungkapkan, tim Manggala Agni langsung bergerak ke lokasi setelah menerima informasi adanya kebakaran.
"Tim pemadam Manggala Agni Daops Sumatera XIV/Banyuasin langsung merespons dan melaksanakan pemadaman darat di lokasi," ungkap Ferdian, Selasa (11/8/2026).
Dari hasil penanganan, sekitar 0,5 hektare area yang terbakar berhasil dipadamkan. Api kemudian dinyatakan padam pada Senin malam.
"Proses pemadaman berlangsung sekitar 1 jam 45 menit, dimulai pukul 19.30 WIB hingga 21.15 WIB," ujar Ferdian.
Adapun lahan yang terbakar merupakan area penggunaan lain (APL) dengan jenis tanah mineral. Vegetasi yang ditemukan di lokasi berla akasia, talok, semak belukar dan tembesu.
"Untuk memadamkan api, satu regu Manggala Agni dikerahkan dengan menggunakan satu unit mobil angkut personel, satu unit pompa jinjing serta peralatan pemadam manual," terang Ferdian.
Berkat respons cepat petugas gabungan, kobaran api berhasil dikendalikan sehingga tidak meluas ke area lainnya.
1 hektare lahan di Kertapati Palembang terbakar, Tim Manggala Agni Daops Sumatera XVII/Banyuasin padamkan api.
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