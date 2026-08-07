Karhutla di Muara Enim, Api Masih Membara di Lahan Program Cetak Sawah Rakyat

jpnn.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Suka Jaya, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim masih belum bisa dipadamkan sepenuhnya.

Memasuki hari ketiga operasi pemadaman, tim gabungan terus berjibaku mengendalikan api yang membakar lahan seluas sekitar 3 hektare.

Tim pemadaman terdiri dari personel Manggala Agni Daops Sumatera XVII/Lahat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muara Enim.

"Mereka melakukan pemadaman darat di lokasi kebakaran yang berada di lahan Program Cetak Sawah Rakyat (CSR)," ujar Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto, Jumat (7/8/2026).

Berdasarkan laporan lapangan, hingga saat ini baru sekitar 0,5 hektare area yang telah dipadamkan. Sementara itu, kobaran api masih bertahan di sebagian besar lokasi sehingga proses pemadaman terus dilanjutkan.

"Kebakaran terjadi pada vegetasi berupa tumpukan kayu yang berada di atas lahan dengan jenis tanah gambut tipis kedalaman sekitar 50 sentimeter. Kondisi ini membuat bara api mudah bertahan di bawah permukaan tanah dan menyulitkan proses pemadaman," ungkap Ferdian.

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Untuk mendukung operasi, petugas mengerahkan satu unit mesin pompa, 10 selang pembuang, satu selang hisap, dua nozzle, satu unit mobil slip on, serta satu unit sepeda motor guna menjangkau titik-titik api.

Tim Manggala Agni menyatakan fokus utama saat ini adalah mencegah api meluas ke area sekitar, mengingat status kebakaran masih aktif.