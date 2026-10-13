Karhutla di Riau Nihil, tetapi Diselimuti Kabut Asap, Ini Penjelasan BPBD

jpnn.com - PEKANBARU - Kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, meski saat ini tidak ditemukan titik panas atau hotspot di provinsi yang menyandang julukan Bumi Lancang Kuning tersebut.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sumber asap yang menyebabkan kualitas udara dan jarak pandang di sejumlah daerah terganggu.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau M Edy Afrizal menjelaskan kabut asap yang menyelimuti Riau merupakan asap kiriman dari provinsi tetangga yang masih mengalami kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

“Berdasarkan pantauan kami, Riau nihil karhutla,” kata Edy saat dikonfirmasi Selasa (13/10).

Berdasarkan data sebaran titik panas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk periode Selasa (13/10/2026) pukul 00.00 hingga 10.00 WIB, tidak terdeteksi titik panas di seluruh kabupaten/kota di Riau.

Data tersebut mencakup Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Kampar, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, serta Kota Pekanbaru dan Dumai.

Seluruhnya tercatat nihil titik panas dengan tingkat kepercayaan rendah, sedang, maupun tinggi.

Edy juga menjelaskan bahwa asap yang masuk ke Riau berasal dari wilayah provinsi tetangga yang masih memiliki titik api.