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Karhutla di Sumsel Melonjak, Luas Lahan Terbakar Tembus 1.926 Hektare

Karhutla di Sumsel Melonjak, Luas Lahan Terbakar Tembus 1.926 Hektare
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Tim Manggala Agni Daops Sum/XVI/Lahat saat memadamkan karhutla di Desa Teluk Limau, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim. Foto: Manggala Agni

jpnn.com, PALEMBANG - Luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan sepanjang Januari hingga Juli 2026 mencapai 1.926,2 hektare.

Data tersebut merupakan hasil analisis citra satelit yang dilakukan melalui kerja sama Kementerian Kehutanan serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Data ini masih bersifat sementara dan terus diperbarui.

Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto menyampaikan bahwa pembaruan data dilakukan sebagai bagian dari pemantauan perkembangan karhutla di Sumatera Selatan.

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"Berdasarkan rekapitulasi sementara, Kabupaten Musi Banyuasin menjadi daerah dengan luas karhutla terbesar, yakni mencapai 228 hektare. Disusul Ogan Ilir seluas 272,5 hektare dan Ogan Komering Ilir seluas 230,3 hektare," sampai Ferdian, Kamis (13/8/2026).

Data juga menunjukkan bahwa kebakaran tidak hanya terjadi di wilayah yang didominasi lahan gambut, tetapi juga di sejumlah daerah dengan karakteristik lahan mineral. Kondisi cuaca yang cenderung kering selama musim kemarau turut meningkatkan risiko terjadinya kebakaran.

"Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, luas karhutla di Sumatera Selatan pada periode Januari-Juli 2025 tercatat mencapai 1.382,4 Sementara pada periode yang sama tahun 2026, angkanya meningkat menjadi 1.926,2 hektare atau bertambah sekitar 543,8 hektare," ujar Ferdian.

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Ferdian menegaskan peningkatan luas lahan yang terbakar menjadi peringatan bagi seluruh daerah di Sumatera Selatan untuk memperkuat upaya pencegahan.

Pemerintah, aparat, serta masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan agar kebakaran tidak semakin meluas pada puncak musim kemarau.

Luas lahan yang terbakar di Sumsel dalam tujuh bulan tembus 1.926 hektare, angka tersebut mengalami pelonjakan yang begitu pesat.

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