Karhutla Gunung Ciremai Belum Padam, Petugas Masih Berjibaku

jpnn.com, BANDUNG - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), Kabupaten Kuningan sejak Rabu (21/10/2026), sampai hari ini dilaporkan belum padam.

Pranata Humas Ahli Muda BPBD Jawa Barat Hadi Rahmat mengatakan kebakaran terjadi pada Rabu malam sekitar pukul 20.44 WIB.

Titik kebakaran berada di Desa Pasayangan, Kecamatan Lebakwangi, dan Desa Cibuntu, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan.

Berdasarkan data BPBD Jabar, kebakaran di Desa Pasayangan melanda lahan bambu seluas sekitar 2 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 1,5 hektare dilaporkan terbakar.

"Kebakaran lahan bambu dengan luas total kurang lebih 2 hektar dan terbakar kurang 1,5 hektar," kata Hadi dalam keterangannya, Kamis (22/10).

Sementara itu, kebakaran juga terjadi di kawasan hutan Desa Cibuntu, tepatnya di wilayah Resor Pasawahan, SPTN Wilayah I Kuningan.

"Terjadi kebakaran hutan dan lahan di Grid 15 M Resor Pasawahan SPTN Wilayah I Kuningan. Luasan kebakaran masih dalam penghitungan," ujarnya.

BPBD Jabar telah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Kuningan untuk penanganan kebakaran. BPBD Kabupaten Kuningan juga berkoordinasi dengan pihak TNGC.