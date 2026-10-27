Karhutla Hampir 4 Bulan, DPR Desak Pemerintah Berani Tetapkan Bencana Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional menyusul dampaknya yang kian meluas.

Politikus Fraksi PKB itu menilai penetapan status bencana nasional diperlukan agar penanganan karhutla lebih terkoordinasi dan berjalan optimal.

Sejumlah indikator penetapan status bencana nasional dinilai telah terpenuhi. Di antaranya, banyaknya korban terdampak, kerugian harta benda, serta luas wilayah yang dilanda kebakaran.

“Bicara indikator sudah terpenuhi, bicara korban sudah banyak korban, bicara kerugian harta benda tentu masyarakat sudah kehilangan harta bendanya,” kata Daniel kepada wartawan, Selasa (27/10).

Menurutnya, karhutla tahun ini tidak hanya melanda Kalimantan, tetapi juga terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Dampaknya bahkan telah meluas hingga lintas pulau dan dirasakan negara lain.

Daniel juga menyoroti besarnya kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan yang diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah.

Dia menilai pemerintah perlu mengambil langkah tegas mengingat kebakaran telah berlangsung hampir empat bulan dan masyarakat terus menghadapi dampaknya.