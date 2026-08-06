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Karhutla Kembali Meluas di OKI, 7 Hektare Lahan Gambut Terbakar

Karhutla Kembali Meluas di OKI, 7 Hektare Lahan Gambut Terbakar
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Tim Manggala Agni berjibaku memadamkan kebakaran lahan gambut di OKI, Sumatera Selatan pada Rabu (5/8). Foto: Dok. Manggala Agni.

jpnn.com, OGAN KOMERING ILIR - Tim Manggala Agni Daops Sumatera XVII/OKI terus berjibaku mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Hingga Rabu (5/8/2026), kebakaran di Desa Lebung Batang, Kecamatan Pangkalan Lampam masih menyisakan titik api sehingga membutuhkan operasi pemadaman lanjutan.

Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto mengungkapkan, kebakaran terdeteksi melalui patroli udara di lahan masyarakat dengan jenis tanah gambut.

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"Luas area yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 7 hektare," ungkap Ferdian, Kamis (6/8/2026).

Tim Manggala Agni Daops Sumatera XVII/OKI telah berhasil memadamkan sekitar 1,5 hektare lahan.

Namun, hingga operasi berakhir pada Rabu sore, api belum sepenuhnya padam dan masih muncul kepulan asap di sejumlah titik yang berpotensi memicu kebakaran kembali.

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"Kondisi kebakaran sudah dapat dikendalikan. Namun, api belum sepenuhnya padam sehingga diperlukan pemadaman lanjutan," ujar Ferdian.

Vegetasi yang terbakar didominasi tanaman purun, gelam, kayu perepat, belukar, dan belidang.

7 hektare lahan gambut di Desa Lebung Batang, Kecamatan Pangkalan Lampang, Kabupaten Ogan Komering Ilir terbakar.

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