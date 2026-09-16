Karhutla Kobar Mengkhawatirkan, Anggota DPR Bambang Purwanto Kirim Bantuan untuk Tim Penyelamat

jpnn.com, JAKARTA - ‎Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Bambang Purwanto memberikan apresiasi tinggi sekaligus menyalurkan bantuan masker lengkap kepada tim Satgas dan relawan Karhutla Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah.

Langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan bagi para petugas lapangan setelah adanya laporan anggota tim yang gugur saat memadamkan titik api.

Saat menyerahkan bantuan, Bambang menegaskan bahwa tim Satgas dan relawan merupakan garda terdepan yang sangat membutuhkan dukungan moral maupun fasilitas keselamatan. Terlebih, ia menerima informasi bahwa terdapat anggota tim yang meninggal dunia saat menjalankan tugas.

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Bantuan tersebut diterima langsung oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Barat, Samuel.

"Bantuan yang saya berikan untuk tim karena mereka garda depan penyelamat masyarakat, apalagi saya dapat informasi ada tim juga yang meninggal," tegas Bambang.

‎Dia juga menegaskan bahwa kondisi karhutla di Kobar saat ini cukup mengkhawatirkan. Sehingga tim penyelamat dikaraknya butuh support. Selain itu ia juga mengapresiasi kerja keras tim Satgas bersama para relawan yang terus berupaya melakukan pemadaman di sejumlah titik api.

‎Menurutnya, sebagian besar lokasi kebakaran berada di kawasan gambut sehingga proses pemadaman memiliki tingkat risiko yang tinggi. Karena itu, aspek keselamatan dan kesehatan petugas yang berada di lapangan harus menjadi perhatian utama.

‎“Tim Satgas merupakan garda terdepan dalam penanganan karhutla. Karena itu, kesehatan dan keselamatan mereka harus diperhatikan. Apalagi sebagian besar lokasi kebakaran berada di kawasan gambut yang memiliki risiko besar dalam proses penanganannya,” ujar Bambang.