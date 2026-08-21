Karhutla Masih Mengancam Sumatra, Tim Dalkarhut Perkuat Pemadaman dan Patroli Udara

jpnn.com - PALEMBANG - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terjadi di sejumlah wilayah Sumatra. Berdasarkan laporan harian Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhut) Sumatera pada Rabu 20 Agustus 2026 hingga pukul 19.00 WIB, sejumlah titik masih terpantau terbakar dan membutuhkan penanganan tim di lapangan.

Di Sumatera Selatan, karhutla antara lain masih ditemukan di Desa Palem Raya, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Desa Rantau Harapan, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Desa Sukajadi, Kecamatan Sungai Rotan Utara, Kabupaten Muara Enim serta Desa Negeri Agung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat.

Selain soal titik yang masih terbakar, tim juga melaporkan sejumlah lokasi karhutla yang telah dipadamkan. Penanganan terus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi dan perkembangan di masing-masing wilayah.

"Kami terus melakukan pemantauan dan penanggulangan terhadap titik-titik karhutla yang masih ditemukan di lapangan. Kondisi di setiap lokasi dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perkembangan," kata Kepala Balai Dalkarhut Wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto, Jumat (21/8).

Untuk memperkuat penanganan dari udara, Posko Dalkarhut Sumatera juga mengoperasikan helikopter patroli dan water bombing. Di Sumatera Selatan, terdapat dua helikopter patroli dan lima heli water bombing.

"Sementara itu, untuk Jambi dioperasikan dua helikopter patroli dan dua helikopter water bombing. Riau mengerahkan satu helikopter patroli, empat helikopter water bombing, serta satu helikopter milik Kementerian Kehutanan," ujar Ferdian.

Ancaman karhutla juga terlihat dari temuan hotspot yang terpantau melalui data SIPONGI dan BRIN, BMKG, dan laporan DAOPS.

Titik panas tersebut tersebar di sejumlah wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Riau.