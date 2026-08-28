menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Lingkungan » Karhutla Meluas, Legislator PKS Anggap Sistem Pencegahan Gagal

Karhutla Meluas, Legislator PKS Anggap Sistem Pencegahan Gagal

Karhutla Meluas, Legislator PKS Anggap Sistem Pencegahan Gagal
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menhut Raja Juli Antoni (kanan) saat meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Senin (24/8/2026). ANTARA/HO-Kemenhut

jpnn.com - Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mengkritik keras langkah pencegahan dari pemerintah dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurut dia, meluasnya karhutla tidak bisa diperlakukan semata-mata sebagai bencana alam akibat kemarau panjang.

“Cuaca ekstrem hanya menciptakan kondisi yang memungkinkan kebakaran membesar. Sumber apinya tetap harus ditelusuri," kata dia kepada awak media, Jumat (28/8).

Baca Juga:

Menurut Ateng, fenomena Godzilla El Niño memang membuat vegetasi dan lahan gambut jauh lebih kering.

Namun, kata dia, El Nino bukanlah pihak yang menyalakan api yang membuat kasus karhutla meluas di berbagai daerah. 

Ateng mengatakan ancaman soal kemarau telah diperingatkan sejak awal tahun, tetapi pemerintah tak menerjemahkan menjadi tindakan pencegahan yang disiplin, terukur, dan mengikat.

Baca Juga:

"Jangan menjadikan El Nino sebagai alasan untuk menutupi kegagalan pencegahan dan kemungkinan pelanggaran hukum,” kata legislator fraksi PKS itu.

Ateng menuturkan BMKG pada April 2026 telah menyerukan perlunya kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla.

Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna menilai langkah pencegahan pemerintah dalam menanggulangi karhutla gagal. Begini penjelasannya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI