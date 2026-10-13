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Karhutla Selimuti Tanjung Puting, Menko Polkam Dudung Sebut Habitat Satwa Jadi Prioritas Pemerintah

Karhutla Selimuti Tanjung Puting, Menko Polkam Dudung Sebut Habitat Satwa Jadi Prioritas Pemerintah
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Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (12/10). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah disebut memberikan perhatian khusus untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, yang menjadi habitat berbagai satwa liar.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengatakan kawasan tersebut menjadi salah satu prioritas penanganan karhutla karena harus dilindungi dari dampak kebakaran.

“Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Puting atau sekitar Taman Nasional karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ,” ucap Dudung, pada Senin (12/10).

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Walau begitu, penanganan karhutla di sekitar kawasan Taman Nasional Tanjung Puting juga memiliki tantangan karena masih banyaknya satwa liar.

“Karena di situ ada satwanya, kemudian juga ya itu ada buaya, masih ada harimau, jadi itu sulit ya untuk dilakukan,” kata dia.

Eks Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) itu menuturkan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan saat ini lebih banyak mengandalkan penanganan dari darat.

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Hal tersebut karena kondisi di sejumlah lokasi sulit dijangkau menggunakan helikopter.

“Karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal,” tambahnya.

Dudung Abdurachman mengatakan kawasan tersebut menjadi salah satu prioritas penanganan karhutla karena harus dilindungi dari dampak kebakaran.

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