Karhutla Makin Parah, KSP Listyo Beber Langkah Pemerintah
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Listyo Sigit Prabowo mengatakan pemerintah masih terus mengkaji langkah terbaik untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut dia, penanganan karhutla melibatkan berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, hingga masyarakat.
“Yang jelas Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat, semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian Karhutla,” ucap Listyo, dikutip Senin (12/10).
Listyo menjelaskan upaya penanganan karhutla dilakukan melalui berbagai langkah, termasuk pengerahan satuan tugas (satgas) udara dan darat.
Selain pemadaman pemerintah juga mendorong sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta perbaikan regulasi untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.
Eks Kapolri itu menyebutkan penguatan Badan Restorasi Gambut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menekan risiko karhutla ke depan.
“Mulai dari Satgas udara, Satgas darat, juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi,” kata dia.
“Semuanya sedang didorong termasuk bagaimana mempersiapkan Badan Restorasi Gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan,” jelasnya. (dit/jpnn)
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Listyo Sigit Prabowo mengatakan pemerintah masih terus mengkaji langkah terbaik untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
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