Karhutla Tanggung Jawab Siapa?

jpnn.com - Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) penanganan Karhutla jadi tanggungjawab lintas sektoral. Lalu siapa saja yang bertanggungjawab dari hulu ke hilir dalam penanganan Karhutla?

Inpres No. 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Karhutla menginstruksikan secara spesifik 28 Kementerian/Lembaga, TNI, Polri, serta Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) untuk turun tangan terpadu.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan pembagian yurisdiksi lahan dengan tegas.

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Pengelolaan Kawasan Hutan berada di bawah wewenang Pemerintah Pusat (Kemenhut), sedangkan Area Penggunaan Lain (APL) yang mayoritas berupa perkebunan, pertanian warga, dan konsesi HGU menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah Daerah.

Jelas sekali diatur UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH mewajibkan pemilik izin usaha (perusahaan/korporasi) dan Pemda setempat untuk menjaga lahan dari kerusakan, termasuk menyediakan sarana prasarana pencegahan api.

Berdasarkan Pasal 71 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pemerintah daerah sesuai kewenangannya wajib melakukan pengawasan berkala terhadap ketaatan pemilik usaha/perkebunan di wilayahnya dalam menyiapkan sarana pencegahan karhutla. Bupati, Wali Kota, atau Gubernur bertanggungjawab penuh terkait hal ini.

Jika kebakaran terjadi di lahan APL yang berstatus area terbuka tanpa pemilik/perizinan (open access atau tanah negara bebas), maka tanggung jawab penanggulangan kedaruratan berada di tangan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Otoritas Daerah setempat melalui BPBD dan dinas terkait.

Pemegang Izin Usaha / Korporasi juga wajib bertanggungjawab jika lahan APL tersebut merupakan wilayah konsesi perizinan (seperti Hak Guna Usaha/HGU perkebunan kelapa sawit atau pertanian), maka perusahaan pemegang izin wajib bertanggung jawab mutlak (strict liability).