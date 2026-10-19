Karhutla Terus Berulang, Legislator PKS Desak Menhut Raja Juli Antoni Mundur

jpnn.com - Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mendesak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengevaluasi penanganan karhutla dan mundur jika gagal melakukan pembenahan.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang menunjukkan masih lemahnya upaya pencegahan dan pengawasan di kawasan rawan.

Menurut Ateng, ancaman El Niño dan kekeringan memang meningkatkan risiko kebakaran. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan pemerintah mengabaikan langkah antisipasi.

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“Pemerintah wajib meningkatkan kesiapan. Peta kerawanan, peringatan cuaca, dan informasi titik panas harus diikuti tindakan nyata sebelum api membesar,” kata Ateng dikutip JPNN.com, Senin (19/10).

Dia juga menyoroti pembagian kewenangan setelah Kementerian Kehutanan dipisahkan dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) pada akhir 2024.

Menurutnya, pemisahan lembaga tersebut harus diikuti koordinasi yang jelas agar penanganan karhutla tidak terhambat persoalan birokrasi.

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“Pemisahan kementerian tidak boleh menjadi alasan untuk saling melempar persoalan,” tegasnya.

Ateng turut menyinggung sanksi administratif yang diumumkan Kementerian Kehutanan pada 25 Agustus 2026 terhadap enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).