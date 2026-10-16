Karhutla Terus Berulang, Syahrul Aidi DPR Dorong TNI Hadir Lewat Operasi Militer

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Syahrul Aidi Maazat, menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun ini telah menunjukkan negara masih bekerja secara reaktif.

Karena itu Syahrul mendorong agar TNI dioptimalkan melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang terencana, terkomando, dan didukung kemampuan alutsista, sesuai amanat undang-undang.

“Karhutla ini bukan bencana yang datang tiba-tiba, berulang setiap tahun, di provinsi yang sama, pada bulan yang sama. Kalau ancamannya bisa diprediksi, maka penanganannya bisa direncanakan seperti sebuah operasi militer, dengan komando yang jelas, pembagian sektor, dan kesiapan sejak sebelum api muncul,” ujar Syahrul Aidi dalam keterangannya, Jumat (16/10).

Data pemerintah menunjukkan skala bencana yang tidak kecil. Luas karhutla nasional pada Januari–Juni 2026 tercatat lebih dari 107 ribu hektare.

Riau menjadi salah satu provinsi dengan lahan terbakar terluas, mencapai hampir 19 ribu hektare hingga awal September.

Kemudian, di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, titik panas sempat melonjak hingga ribuan titik dalam sehari.

Bahkan memasuki Oktober, titik panas berkategori kepercayaan tinggi secara nasional kembali naik tajam, padahal periode puncak kemarau diperkirakan sudah lewat.

Syahrul Aidi mengingatkan undang-undang tentang TNI telah menempatkan tugas membantu menanggulangi akibat bencana alam sebagai bagian dari OMSP.