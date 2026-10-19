Karhutla Terus Berulang, Syarif Fasha Desak Pemerintah Evaluasi Strategi Penanganan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mendesak pemerintah mengevaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang terus berulang terutama di Sumatra dan Kalimantan.

Politikus NasDem itu menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi yang lebih matang, agar kebakaran tidak terus terjadi tanpa perbaikan penanganan.

“Pemerintah pusat sudah membuatkan rencana mitigasi-mitigasi apabila ini terjadi lagi pada tahun depan,” kata Syarif kepada wartawan, Senin (19/10).

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Menurut dia, pengalaman menangani karhutla pada tahun-tahun sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki strategi pencegahan dan pemadaman.

Syarif juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, dan kementerian yang menangani sektor kehutanan.

Dia tidak ingin penanganan kebakaran justru diwarnai saling lempar tanggung jawab antarlembaga.

“Jangan sampai nanti saling menyalahkan. Oh, ini tanggung jawab si A, ini tanggung jawab si B, tapi tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Selain koordinasi, Syarif menyoroti kesiapan sarana pemadaman, termasuk helikopter water bombing.