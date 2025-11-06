Karier Moncer Gubernur Riau Abdul Wahid Berujung Pahit, Kini Mendekam di Rutan KPK

jpnn.com - Karier politik Gubernur Riau Abdul Wahid yang terbilang moncer berakhir pahit setelah kader Partai Kebangkitan bangsa (PKB) itu kena operasi tangkap tangan atau OTT oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 3 November 2025 di Pekanbaru.

Tim KPK saat itu menangkap Wahid bersama 9 orang lainnya. Ada sebagian yang menyerahkan diri ke lembaga anturasuah. Pada Rabu (5/11/2025), tiga di antaranya menjadi tersangka dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Ketiganya ialah Abdul Wahid selaku penyelenggara negara. Dua lainnya, yakni Kepala Dinas PUPRPKPP Riau M. Arief Setiawan (MAS), serta Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam (DAN).

KPK menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah pemeriksaan intensif tahap penyelidikan dan ditemukannya kecukupan alat bukti.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan permintaan fee dari alokasi anggaran di Dinas PUPR PKPP Riau tahun anggaran 2025.

"Tiga tersangka ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak Selasa, 4 November hingga 23 November 2025," Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, di Jakarta, kemarin.

KPK menyatakan ketiganya disangkakan melanggar Pasal 12e, 12f, dan 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.