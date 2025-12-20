menu
Karier Moncer, Ini Sosok Brigjen Sulastiana yang Jadi Wakapolda Papua Barat
Brigjen Pol Sulastiana ditunjuk jadi wakapolda Papua Barat. ANTARA/Dok Pribadi

jpnn.com - Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Sulastiana ditunjuk menjadi wakil kepala Polisi Daerah (Polda) Papua Barat.

Penunjukan Brigjen Sulistiana ditetapkan berdasarkan surat telegram yang dikeluarkan Polri tertanggal 15 Desember 2025.

Polisi wanita berpangkat bintang satu itu otomatis menjadi perempuan pertama yang menjabat di posisi wakapolda di Polda Papua Barat.

Sulistiana meraih posisi strategis itu setelah sebelumnya menjabat sebagai auditor Kepolisian Madya Tingkat I Itwasum Polri.

Berdasarkan data yang dimiliki ANTARA, Sulastiana telah mengantongi pengalaman di bidang kehumasan, kerja sama luar negeri, kerja sama nasional, pemberdayaan masyarakat serta SDM Polri, penanganan kriminal, pendidikan dan pengawasan.

Wanita kelahiran 10 Oktober 1972 ini juga sudah makan asam garam dalam dunia pendidikan.

Tercatat, di tahun 1995 dia telah mengantongi gelar sarjana ilmu politik bidang hubungan internasional.

