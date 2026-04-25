Karier Moncer, Jisoo Raih Penghargaan di Canneseries 2026

jpnn.com, JAKARTA - Kim Jisoo meraih penghargaan dalam ajang Cannes International Series Festival 2026 yang digelar di Prancis pada Kamis (23/4) waktu setempat.

Aktris sekaligus anggota grup BLACKPINK itu menerima Madame Figaro Rising Star Award atas pencapaiannya di industri hiburan.

Penghargaan tersebut diberikan karena Jisoo dinilai mampu menyeimbangkan karier di bidang musik dan akting, sekaligus menunjukkan perkembangan artistik melalui berbagai proyek.

Penyelenggara menyebut Jisoo sebagai figur yang menonjol dengan jangkauan global serta kehadiran kuat di layar kaca.

Saat naik ke panggung, Jisoo disambut antusias para penggemar yang hadir dalam acara tersebut.

“Saya ingin menunjukkan sisi baru saya melalui proyek-proyek yang berbeda, dan saya sangat senang menerima penghargaan seperti ini,” ujar Jisoo.

Diaa menambahkan bahwa pengalaman dari berbagai proyek telah memberinya banyak pelajaran berharga.

“Saya belajar hal-hal baru dan menerima banyak dukungan dari banyak orang. Itu memberi saya kekuatan untuk melangkah lebih jauh,” katanya.