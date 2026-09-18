Karier Tak Berhenti di Garis Finis, Atlet Perlu Menyiapkan Masa Depan

jpnn.com, JAKARTA - Setelah meraih juara seorang atlet tetap membutuhkan masa depan gemilang, ketika masa kompetitif berakhir.

Atlet membutuhkan bekal untuk menjalani fase berikutnya, termasuk kemampuan mengenali peluang, mengembangkan keterampilan, dan menciptakan sumber penghasilan baru.

Hal tersebut menjadi perhatian PPM School of Management bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat melalui Webinar Nasional bertajuk “Membangun Entrepreneurial Mindset Atlet dan Pelatih Cabang Olahraga”, yang digelar secara daring pada Selasa (16/9).

Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menegaskan perhatian terhadap atlet tidak semestinya berhenti pada upaya mencetak prestasi.

“Selain pembinaan tim/atlet menjadi juara, kita juga harus mendukung kegiatan pasca menjadi atlet," kata Marciano.

Marciano menyampaikan menjelaskan pentingnya melihat pembinaan atlet secara lebih luas, tidak hanya dari sisi performa di arena, tetapi juga kesiapan menghadapi fase setelah masa kompetitif.

Salah satu bekal yang dapat dikembangkan adalah entrepreneurial mindset, sehingga pengalaman dan keterampilan yang diperoleh selama berkarier di dunia olahraga dapat menjadi bagian dari pilihan karier berikutnya.

Adapun webinar diikuti hampir 1.000 atlet, pelatih, dan pengurus olahraga dari berbagai daerah di Indonesia.