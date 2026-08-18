Karina Salim Kembali, Hasut Bagikan Penampakan Perdana

jpnn.com, JAKARTA - Film horor terbaru persembahan Tuta Films, Hasut akhirnya merilis official first look.

Penampakan perdana tersebut menampilkan jajaran pemeran film seperti Rachel Amanda, Karina Salim, Marthino Lio, dan Kevin Ardilova.

Keempatnya tampil dengan berbagai ekspresi yang berbeda, namun tampak menyimpan sebuah misteri yang mengundang penasaran.

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Hasut merupakan film horor misteri yang ditulis dan disutradarai oleh Ilya Sigma.

Film tersebut mengikuti empat orang yang masuk ke hutan untuk proses pemulihan, lalu mulai saling mencurigai setelah suara-suara aneh membuat mereka tidak lagi yakin siapa yang bisa dipercaya.

“Film Hasut menghadirkan horor misteri yang bermain dengan rasa curiga. Melalui empat karakter, penonton diajak menebak siapa yang bisa dipercaya, siapa yang berbohong, dan siapa yang sebenarnya sedang menghasut. Di film ini, hutan menjadi ruang di mana rasa takut, luka, dan suara-suara yang mereka dengar mulai sulit dibedakan,” ungkap penulis dan sutradara, Ilya Sigma.

Adapun Hasut akan menjadi debut penyutradaraan film panjang Ilya Sigma.

Dia sebelumnya lebih banyak menulis skenario berbagai film dan memproduseri film-film produksi Tuta Films.