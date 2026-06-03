Karir Dadan Hindayana di BGN, Dilantik Jokowi, Dicopot Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Dadan Hindayana dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto dari jabatan kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Dadan dilantik sebagai Kepala BGN di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 19 Agustus 2024.

Dia kemudian tetap menduduki jabatan tersebut saat pemerintahan Prabowo Subianto dan menjalankan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).

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Dadan menempuh pendidikan S1 Proteksi Tanaman di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan lulus pada 1990.

Kemudian, pria kelahiran Garut itu melanjutkan pendidikan S2 Entomologi Terapan di Universitas Bonn, Jerman (lulus tahun 1997).

Untuk jenjang S3, Dadan melanjutkan di Leibniz Universität Hannover, Jerman pada 2000. Fokus keilmuwan Dadan Hindayana sejak S1 hingga mendapatkan gelar doktoralnya yaitu mempelajari tentang entomologi.

Jauh sebelum menjadi kepala BGN, menjadi dosen tetap di almamaternya, yakni IPB. Di kampus tersebut dia mulai dipercaya mengisi beberapa posisi strategis.

Dadan tercatat pernah menjadi Sekretaris Kantor Persiapan Implementasi Otonomi (2001-2002), Direktur Direktorat Pengembangan Institusi dan Usaha Penunjang (2003-2008), dan Direktur Ad-interim Direktorat Kerja Sama (2007-2008).