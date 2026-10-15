Kariyasa Adnyana: Digitalisasi Bansos Jangan Sampai Menghilangkan Hak Penerima
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Daerah Pemilihan Bali dari Fraksi PDI Perjuangan I Ketut Kariyasa Adnyana menegaskan bahwa rencana pemerintah membagikan telepon seluler (ponsel) gratis yang dilengkapi rekening digital untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) harus dikaji secara menyeluruh.
Menurutnya, digitalisasi penyaluran bansos merupakan langkah yang dapat dipertimbangkan, tetapi pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan kondisi dan kebutuhan masyarakat, khususnya keluarga miskin dan kelompok rentan.
Rencana yang disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo tersebut dikaitkan dengan perluasan akses rekening perbankan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI), dengan target menjangkau sekitar 200 juta penduduk.
Pemerintah juga menyampaikan rencana perubahan mekanisme penyaluran bansos agar ke depan tidak lagi mengandalkan uang tunai.
Namun, mekanisme teknis pelaksanaannya masih perlu dipersiapkan secara matang oleh kementerian dan lembaga terkait.
Kariyasa menilai perubahan sistem penyaluran bantuan sosial harus berangkat dari tujuan utama perlindungan sosial, yakni memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan secara mudah, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.
“Digitalisasi boleh dilakukan, tetapi jangan sampai justru mempersulit masyarakat yang seharusnya kita lindungi. Jangan sampai rekening sudah dibuka dan ponsel sudah dibagikan, tetapi keluarga miskin justru kesulitan mengakses bantuannya. Teknologi harus mempermudah rakyat, bukan menjadi penghalang baru untuk memperoleh haknya,” tegas Kariyasa.
Ia mengingatkan bahwa kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital tidaklah sama.
Kariyasa menilai perubahan sistem penyaluran bantuan sosial harus berangkat dari tujuan utama perlindungan sosial, yakni memastikan masyarakat yang berhak dapat
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