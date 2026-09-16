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Karnain Asyhar Dorong Tabligh Akbar Perkuat Mental Keluarga dan Jadi Rujukan Umat

Karnain Asyhar Dorong Tabligh Akbar Perkuat Mental Keluarga dan Jadi Rujukan Umat
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Anggota DPRD Kota Bogor H. Karnain Asyhar. Foto: Dprd Kota Bogor

jpnn.com, BOGOR - Anggota DPRD Kota Bogor H. Karnain Asyhar mengapresiasi pelaksanaan tabligh akbar yang mengangkat tema penguatan kesehatan mental keluarga.

Dia berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda keagamaan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Karnain saat menghadiri tabligh akbar di Masjid IBN Khaldun UIKA Bogor, Minggu (13/9/2026).

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Menurutnya, kegiatan yang melibatkan masyarakat harus memiliki manfaat yang dapat dirasakan secara langsung, khususnya bagi umat Islam di Kota Bogor.

“Kami berharap setiap event yang kami kelola harus ada dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya kaum muslimin,” ujar Karnain.

Dia menilai kegiatan keagamaan, seperti tabligh akbar, memiliki peran penting dalam membangun dan memperkuat kesehatan mental keluarga.

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Karena itu, forum keagamaan dinilai perlu terus dikembangkan agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Karnain berharap tabligh akbar dan forum majelis yang selama ini digelar secara berkelanjutan dapat berkembang menjadi wadah bersama bagi umat Islam di Kota Bogor.

H. Karnain Asyhar mendorong tabligh akbar menjadi wadah penguatan mental keluarga sekaligus rujukan umat.

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