Karo Humas MPR RI Ajak Insan Pers Sukseskan Liputan Sidang Paripurna Pengisian Kekosongan Jabatan Wapres
Buka Lomba Karya Jurnalistik MPR 2026
jpnn.com - JAKARTA - Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR RI Budi Muliawan bersama Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Rafiq Panjaitan secara resmi membuka rangkaian Lomba Karya Jurnalistik MPR Tahun 2026.
Acara tersebut berlangsung di Lobi Nusantara IV, Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (26/11/2026).
Tahun ini, kompetisi jurnalistik tersebut mengusung tema "PPHN sebagai Arah Bersama Menjaga Kesinambungan Pembangunan Bangsa".
Tema ini diangkat untuk mendorong insan pers dalam membedah serta menyosialisasikan urgensi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai pedoman pembangunan jangka panjang Indonesia.
Wawan, panggilan akrab Budi Muliawan, menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh jurnalis atas antusiasme dalam mengawal isu-isu kebangsaan.
Di hadapan awak media, dia juga memberikan pesan penyemangat sekaligus apresiasi bagi para insan pers yang terlibat dalam ajang penghargaan jurnalistik MPR.
"Selamat kepada para pemenang atas karya-karya jurnalistik terbaiknya. Bagi rekan-rekan yang belum beruntung, saya berharap agar tetap bersemangat untuk terus berkarya dan turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui tulisan berita serta hasil fotografi yang berkualitas," ujar Wawan.
Pada kesempatan yang sama, alumnus Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini mengajak seluruh insan media untuk berkolaborasi menyebarluaskan informasi terkait agenda kenegaraan penting dalam waktu dekat.
Karo Humas MPR RI Budi Muliawan alias Wawan mengajak insan pers menyukseskan liputan Sidang Paripurna Pengisian Kekosongan Jabatan Wapres
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