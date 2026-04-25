Kartini di Balik Kemudi: Kisah Pengemudi Bus Indonesia di Australia
Maryanti Puji Astuti merasakan kepuasan tersendiri setiap kali mendengar ungkapan terima kasih dari penumpangnya.
Perempuan yang akrab disapa Yanti itu bekerja sebagai sopir bus di Melbourne, Australia sejak tahun 2021.
"Pengalaman menyenangkan itu ketika penumpang mengucapkan, 'terima kasih, bus driver'," ujarnya kepada ABC Indonesia.
"Itu ada kepuasan tersendiri."
Keinginan perempuan asal Depok tersebut untuk suatu hari mengemudikan bus muncul sejak ia baru pindah ke Melbourne pada tahun 2018.
"Awalnya saya pertama datang ke Melbourne, saya lihat ada perempuan mengemudi bus," katanya.
"Sejak saat itu saya berpikir mungkin saya bisa coba untuk mengemudi bus."
Profesi ini berbeda dengan pekerjaannya ketika masih di Indonesia, yaitu sebagai manajer agensi asuransi di bank.
Sebagai pengemudi bus berdarah Indonesia di Australia, Yanti harus siap menghadapi kondisi jalan dan penumpang yang tak menentu
- Dunia Hari Ini: Gencatan Senjata Lebanon dan Israel Diperpanjang Tiga Minggu
- Hakim ICC Tolak Gugatan Mantan Presiden Filipina Duterte
- Kemiskinan Jadi Alasan Nelayan Indonesia Mencari Ikan di Perairan Australia
- Dunia Hari Ini: Pabrik Meme Iran Menggunakan Kartun Lego untuk Mempermalukan Trump
- BDO di Indonesia Peringati Hari Kartini, Apresiasi Kepemimpinan Perempuan
- Dunia Hari Ini: Warga Wellington di Selandia Baru Diminta Mengungsi karena Banjir