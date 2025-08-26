Kartu Debit BRI X INDODAX Resmi Diluncurkan untuk Memperkuat Inklusi Keuangan Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus menegaskan posisinya sebagai pelopor layanan keuangan digital di Indonesia.

Salah satunya dengan menjalin kolaborasi strategis dengan INDODAX, platform jual-beli aset kripto terbesar di Indonesia, melalui peluncuran kartu Debit Co-Branding BRI X INDODAX untuk mendorong inklusi dan literasi keuangan berbasis teknologi.

Inisiatif ini menyasar komunitas tech-savvy, pengguna aset digital, dan generasi muda yang membutuhkan layanan perbankan modern, aman, dan efisien. Melalui produk terbaru ini, BRI menghadirkan kemudahan bertransaksi dengan berbagai fitur unggulan yang dirancang khusus untuk nasabah INDODAX.

Nasabah INDODAX yang membuka rekening BRI akan memperoleh kartu debit eksklusif dengan berbagai keistimewaan, di antaranya bebas biaya transaksi kartu secara real-time, akses bebas konversi hingga 12 mata uang untuk mendukung transaksi lintas negara serta mendapatkan cashback hingga Rp 100 ribu dan extra cashback airdrop 25.000 IDRX dengan penempatan dana mulai dari Rp 1 juta.

Selain itu nasabah juga mendapatkan asuransi kecelakaan hingga 250 persen dari saldo rekening maksimum Rp 150 juta serta akses ke program loyalitas BRI dan Indodax dengan berbagai promo dan benefit menarik.

Proses aktivasi kartu juga dirancang mudah dan seamless, dimulai dari pembukaan rekening dengan flagging khusus, pengiriman data ke INDODAX, hingga penerbitan reward token sebagai bagian dari ekosistem digital yang terintegrasi.

Perkuat Eksposur

BRI bersama INDODAX akan menjadi co-host dalam Official Coinfest Asia 2025 yang diselenggarakan pada 22 Agustus 2025 di Bali.