menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Karya dan Penghargaan Terakhir James F. Sundah

Karya dan Penghargaan Terakhir James F. Sundah

Karya dan Penghargaan Terakhir James F. Sundah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
James F. Sundah, komponis, penulis lagu, dan produser. Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, NEW YORK - Musisi senior, James F. Sundah meninggal dunia di New York, Amerika Serikat pada Kamis (7/5) waktu setempat.

Pihak keluarga menyampaikan pernyataan resmi terkait kepergian James F. Sundah.

"Dengan penuh rasa duka cita, kami menyampaikan kabar telah berpulangnya James Freddy Sundah pada Kamis, 7 Mei 2026 pukul 11.28 AM waktu New York (EST), dalam usia 70 tahun, dikelilingi oleh istri, anak, dan keluarganya tercinta," ungkap pernyataan keluarga James F. Sundah.

Baca Juga:

Kepergian James F. Sundah menjadi kehilangan besar bagi dunia musik Indonesia.

Sepanjang hidup, James F. Sundah dikenal sebagai salah seorang komposer, penulis lagu, produser, dan arranger paling berpengaruh dalam sejarah musik populer Indonesia modern.

Karya-karyanya telah melintasi generasi dan menjadi bagian penting dari perjalanan industri musik Tanah Air sejak era 1970-an.

Baca Juga:

Lahir pada 1 Desember 1955, James F. Sundah mengawali kiprahnya sebagai musisi dan kemudian berkembang menjadi sosok kreatif di balik banyak lagu populer Indonesia.

Namanya dikenal luas melalui karya-karya yang dinyanyikan sejumlah penyanyi besar Indonesia, dengan karakter komposisi dan lirik yang kuat, menggugah, melodius, emosional, dan kaya sentuhan musikal modern.

Musisi senior, James F. Sundah meninggal dunia di New York, Amerika Serikat pada Kamis (7/5) waktu setempat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co