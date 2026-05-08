Karya dan Penghargaan Terakhir James F. Sundah

jpnn.com, NEW YORK - Musisi senior, James F. Sundah meninggal dunia di New York, Amerika Serikat pada Kamis (7/5) waktu setempat.

Pihak keluarga menyampaikan pernyataan resmi terkait kepergian James F. Sundah.

"Dengan penuh rasa duka cita, kami menyampaikan kabar telah berpulangnya James Freddy Sundah pada Kamis, 7 Mei 2026 pukul 11.28 AM waktu New York (EST), dalam usia 70 tahun, dikelilingi oleh istri, anak, dan keluarganya tercinta," ungkap pernyataan keluarga James F. Sundah.

Kepergian James F. Sundah menjadi kehilangan besar bagi dunia musik Indonesia.

Sepanjang hidup, James F. Sundah dikenal sebagai salah seorang komposer, penulis lagu, produser, dan arranger paling berpengaruh dalam sejarah musik populer Indonesia modern.

Karya-karyanya telah melintasi generasi dan menjadi bagian penting dari perjalanan industri musik Tanah Air sejak era 1970-an.

Lahir pada 1 Desember 1955, James F. Sundah mengawali kiprahnya sebagai musisi dan kemudian berkembang menjadi sosok kreatif di balik banyak lagu populer Indonesia.

Namanya dikenal luas melalui karya-karya yang dinyanyikan sejumlah penyanyi besar Indonesia, dengan karakter komposisi dan lirik yang kuat, menggugah, melodius, emosional, dan kaya sentuhan musikal modern.