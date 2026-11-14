Karya Difabel Jadi Daya Tarik, Cardigan-Sweater Rajut Mejeng di Pertamina SMEXPO 2026
jpnn.com, JAKARTA - UMKM binaan Pertamina memamerkan koleksi handmade karya Merakit (Merajut Asa Kita) di ajang Pertamina SMEXPO 2026, Mall Kota Kasablanka, Jakarta, pada 10–15 November 2026.
Pada pameran itu masyarakat buisa bisa menemukan beragam koleksi fasyen handmade.
Produk rajutan karya perajin difabel asal Kampung Kreatif Rajut Binong, Bandung, itu hadir dengan beragam pilihan model dan motif, mulai dari cardigan, sweater, tas, gantungan kunci hingga sepatu bayi.
Salah satu ciri khasnya adalah motif daun binong yang terinspirasi dari identitas kawasan asal para perajin.
Soal kualitas produk tidak kalah dengan produk rajutan bermerek terkenal.
Terbukti produk fashion merakit tak hanya diminati di pasar lokal, bahkan telah menembus pasar Singapura dan Malaysia.
Produk Merakit lahir dari tradisi merajut masyarakat Kampung Binong yang telah berkembang sejak sekitar 1970.
Kini, usaha kerajinan rajut di kawasan tersebut melibatkan sekitar 400 rumah usaha yang memproduksi beragam produk rajutan.
Pada Pertamina SMEXPO 2026 masyarakat buisa bisa menemukan beragam koleksi fasyen handmade.
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